Aukstā sestdienā lēns vējš dzenās mākoņus
Sestdien lēns vējš dzenās mākoņus, nenesot nokrišņus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-10 grādu robežās, savukārt austrumu rajonos gan vēsāk, tur -10…-13 grādi.
Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas un diena būs sausa. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7…-9 grādiem.
Arī svētdien debesis būs daļēji mākoņainas un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī sasniegs -11…-16 grādus.
Piekrastē būs mazāk stindzinoši auksti - -6…-10 grādi, tomēr dienvidaustrumu rajonos būs ļoti auksti - pat līdz -18 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz -7...-12 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē - pat līdz -5…-7 grādiem.
Pirmdien laikapstākļi saglabāsies nemainīgi, vien būs par pāris grādiem aukstāk nekā svētdien.
Nākamās nedēļas pirmajā pusē laika apstākļi saglabāsies līdzīgi kā iepriekšējās dienās, bet no nedēļas vidus paliks siltāk. Tomēr gaisa temperatūra vēl aizvien būs negatīva gan dienas, gan nakts stundās. Pūtīs lēns līdz mērens vējš, un laiks joprojām saglabāsies sauss - dienas aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem.