TV24 labdarības izsolē Ukrainas atbalstam skatītājs noziedo rekordlielu summu - 50 000 eiro!
Gads ir iesācies ar patiesi iepriecinošu un iedvesmojošu vēsti! Noslēgusies kārtējā TV24 rīkotā labdarības izsole, kuras mērķis bija iegūt līdzekļus Ukrainas aizstāvju atbalstam. Šoreiz izsoles pēdējā dienā kāds anonīms ziedotājs pārsteidza ar rekordlielu summu – 50 000 eiro!
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī, TV24 informē par jaunumiem frontē. Darba dienās pl. 19.03 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par notiekošo frontē ziņo Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš, bet sestdienās pl. 19 ar nedēļas notikumu kopsavilkumu iepazīstina militārais analītiķis, rezerves pulkvedis Igors Rajevs.
Par neatņemamu raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sastāvdaļu kļuvušas labdarības izsoles, kuru laikā skatītājiem ir iespēja iegūt īpašumā kādu kara suvenīru, ko no frontes reģioniem atvedis majors J. Slaidiņš, vai arī citus ar karu saistītus priekšmetus. Interesentiem ir iespēja solīt savu naudas summu, par kuru gatavi balvu iegādāties – kurš sola vairāk, tas uzvar. Par iegūtajiem līdzekļiem majors sakomplektē ziedojuma kravu ar Ukrainas aizstāvjiem, lai atvieglotu dzīves apstākļus frontē, kā arī novērotu un iznīcinātu pretinieku. J. Slaidiņš regulāri dodas uz Ukrainu un saziedoto personīgi nogādā Ukrainas armijas karavīriem.
Šoreiz TV24 rokās nonāca unikāls ukraiņu firmas rokaspulkstenis ar Ukrainas bruņoto spēku 425. atsevišķā triecienpulka “Skala” emblēmu un ierāmēta vienības uzšuve. Šāds rokaspulkstenis ir retums. To parasti par īpašu drosmi un varonību saviem sabiedrotajiem dāvā triecienpulka komandieris.
TV24 izsaka milzīgu pateicību skatītājam (kurš vēlējās palikt anonīms) par rekordlielās summas noziedošanu. 50 000 eiro ir lielākā summa TV24 izsoļu organizēšanas vēsturē! Tas ir neticami spēcīgs atbalsta apliecinājums, ko novērtē gan TV24 komanda, gan televīzijas skatītāji, kuri arī jau izteikuši pateicību par dāsno ziedojumu.
Paldies ziedotājam un ikvienam skatītājam, kurš ikdienā pieslēdzas jaunumiem no frontes, atbalsta un ziedo — katrs ieguldījums ir nozīmīgs. TV24 aicina arī ikdienā ziedot Ukrainas atbalstam mājaslapā vai zvanot: 90006482 (maksa par zvanu 1,42 eiro).