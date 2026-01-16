Aizpildi testu un tiec skaidrībā!
Tests: Cik lielu klimata pēdu atstāj mūsu ikdienas izvēles
Ilgtspēja mūsdienās ir populārs jēdziens, videi draudzīgas prakses daudziem kļuvušas par ikdienu, bet kam tas viss vajadzīgs? Kādas sekas ir mūsu darbībām vai bezdarbībai? Kas videi nodara lielāku kaitējumu – transports vai pārtikas ražošana? Kura digitālā darbība tērē visvairāk enerģijas?
Atbildi uz testa jautājumiem – tas balstīts uz reāliem datiem par dažādu produktu un darbību klimata pēdu –, pārbaudi savas zināšanas un iegūsti jaunas. Tas palīdzēs labāk izprast kopsakarības un, iespējams, mainīt kādu ikdienas ieradumu par labu videi.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.