Runā Rīga
Šodien 22:19
Arī šogad Rīgas dome iesaldēs vēlēto amatpersonu algas
Rīgas dome plāno arī 2026. gadā iesaldēt vēlēto amatpersonu algas, paredz šodien Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalstīties grozījumi lēmumā par darba samaksu Rīgas domē.
Algas iesaldētas Rīgas mēram, viņa vietniekiem, domes komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem, kā arī domes deputātiem.
Domes lēmums par darba samaksu nosaka, ka 2024. gadā minēto amatpersonu bāzes mēnešalgas apmērs ir tāds pats kā 2023. gadā jeb 1137,46 eiro. Savukārt grozījumos paredzēts noteikt, ka šāds pats bāzes mēnešalgas apmērs tiek saglabāts arī 2026. gadā.
Domes vēlētajām amatpersonām algas aprēķina, bāzes mēnešalgām piemērojot noteiktu koeficientu. Rīgas mēram algu aprēķina piemērojot koeficientu 5,64, viņa vietniekiem piemērojot koeficientu 4,7, komiteju priekšsēdētājiem piemērojot koeficientu 3,05, viņu vietniekiem piemērojot koeficientu 2,25, bet deputātiem piemērojot koeficientu 1,7