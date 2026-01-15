Apsarmojis priedes zars.
Sabiedrība
Šodien 14:33
Piektdien aukstākais un saulainākais laiks saglabāsies Latgalē
Piektdien Latgalē saglabāsies auksts un saulains laiks, pārējā valstī būs daudz mākoņu, prognozē sinoptiķi.
Vietām mazliet snigs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -4..-10 grādi, valsts austrumu daļā - līdz -15 grādiem, vietām Latgales dienvidos - līdz -20 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs -3..-9 grādi, austrumu novados - līdz -13 grādiem.
Rīgā 16. janvārī galvenokārt gaidāms mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs -7..-9 grādi.