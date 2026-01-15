"Šāda situācija nav pieļaujama!" VID pieprasa līdz 25 000 eiro no parastiem Latvijas iedzīvotājiem par dzīvokļu izīrēšanu platformās "Booking" un "Airbnb"
Nodokļu vēstules no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) daļai cilvēku, kuri izīrējuši mājokļus platformās "Booking" un "Airbnb", kļuvušas par nepatīkamu pārsteigumu: tajās tiek pieprasīts samaksāt PVN un veikt piemaksu ar atpakaļejošu datumu par trim gadiem — dažkārt pat līdz 25 000 eiro.
Lielākā daļa mazo uzņēmēju, kuri izīrē mājokļus, izmantojot tādas platformas kā "Booking" un "Airbnb", šobrīd saskaras ar nopietnām finansiālām sekām, ziņo TV "360 Ziņas".
Valsts ieņēmumu dienests daudziem ir pieprasījis reģistrēties PVN maksātāju reģistrā un ar atpakaļejošu datumu samaksāt nodokli par pēdējiem trim gadiem, kā arī soda naudas. Summas sasniedz pat 25 000 eiro!
Izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji ir neizpratnē: kā valsts var pieprasīt šādus maksājumus ar atpakaļejošu spēku, ja iepriekš šis pienākums netika skaidri izskaidrots? Daudzi uzskatīja, ka godprātīgi maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli un ar to ir pietiekami.
Maija Krastiņa, neliela izmitināšanas pakalpojuma sniedzēja: "Šāda situācija nevar būt — cilvēks, kurš vēlas maksāt nodokļus, pēkšņi uzzina, ka viņam vēl ir bijušas jāmaksā kaut kādas summas par nezināmu gadu skaitu ar atpakaļejošu datumu. Kāpēc pēc pirmās deklarācijas nebija nekādas informācijas, ka mums pilnā apmērā jāmaksā šis PVN?"
Saeimas deputāte Linda Matisone norāda, ka VID sniegtās konsultācijas bijušas pretrunīgas: "Sākotnēji vispār nekur netika minēts, ka tiem, kuri izmanto pārrobežu pakalpojumus, būtu jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Tas parādījās salīdzinoši nesen."
Vienlaikus Valsts ieņēmumu dienests paliek pie sava — pienākums maksāt nodokļus gulstas uz pašu iedzīvotāju neatkarīgi no tā, vai viņš ir iepazinies ar dienesta publicētajām rekomendācijām.
VID Nodokļu pārvaldes pārstāve Inga Antipova: "Mēs pieļaujam, ka šie nodokļu maksātāji varēja nepamanīt VID informāciju par pienākumu reģistrēties PVN maksātāju reģistrā, lai gan mājaslapā ir pieejama visdažādākā informācija. Tāpat mēs organizējām gan tiešsaistes, gan klātienes seminārus."
Pašlaik izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji cer uz samērīgu risinājumu — piemēram, nokavējuma naudas atcelšanu vai īpaša pārejas perioda noteikšanu. Finanšu ministrijai un VID tuvāko divu nedēļu laikā jāizstrādā priekšlikums. Ja tas neapmierinās iesaistītās puses, deputāti neizslēdz iespēju veikt grozījumus likumā.
Svarīgi atcerēties, ka šī kārtība attiecas ne tikai uz dzīvokļu izīrētājiem. Tā skar ikvienu, kurš preču vai pakalpojumu pārdošanai izmanto ārvalstu platformas (piemēram, "Etsy" vai "Facebook").