Šodien 09:45
FOTO: sveicēju vidū Neimanis, Šoriņš, Freibergs un citi - ar vērienu nosvinēta Jāņa Skaņa 75. jubileja
Otrdien, 13. janvārī, VEF Kultūras pilī ar vērienu nosvinēta aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubileja, kas pulcēja plašu viņa draugu, skatuves kolēģu un cienītāju loku.
Sveicēju vidū bija virkne pazīstamu kultūras personību un skatuves partneru – Edmunds Freibergs, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis, Valdis Zilveris, Ieva Sutugova, Miks Galvanovskis un Sandija Misika. Tāpat jubilāru sveica Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Juris Rijnieks, Ojārs Rubenis, Ainārs Ančevskis, Anna Klēvere un citi. Ar priekšnesumu uzstājās arī tautas deju ansamblis "Dzintariņš".
Kultūras ministrijas vārdā aktieri nozīmīgajā dzīves jubilejā sveica kultūras ministre Agnese Lāce (P).