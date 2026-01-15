Ar vērienu nosvinēta aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubileja.

Jāņa Skaņa 75 gadu jubilejas svinības

13. janvārī VEF Kultūras pilī ar vērienu nosvinēta aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubileja, kas pulcēja plašu viņa draugu, skatuves ...

Kultūra

FOTO: sveicēju vidū Neimanis, Šoriņš, Freibergs un citi - ar vērienu nosvinēta Jāņa Skaņa 75. jubileja

Kultūras nodaļa

Jauns.lv

Otrdien, 13. janvārī, VEF Kultūras pilī ar vērienu nosvinēta aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubileja, kas pulcēja plašu viņa draugu, skatuves kolēģu un cienītāju loku.

FOTO: sveicēju vidū Neimanis, Šoriņš, Freibergs un...

Sveicēju vidū bija virkne pazīstamu kultūras personību un skatuves partneru – Edmunds Freibergs, Voldemārs Šoriņš, Zigurds Neimanis, Valdis Zilveris, Ieva Sutugova, Miks Galvanovskis un Sandija Misika. Tāpat jubilāru sveica Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Juris Rijnieks, Ojārs Rubenis, Ainārs Ančevskis, Anna Klēvere un citi. Ar priekšnesumu uzstājās arī tautas deju ansamblis "Dzintariņš".

Kultūras ministrijas vārdā aktieri nozīmīgajā dzīves jubilejā sveica kultūras ministre Agnese Lāce (P).

Tēmas

Miks GalvanovskisIeva SutugovaZigurds NeimanisAgnese LāceAinārs AnčevskisOjārs RubenisVoldemārs ŠoriņšJuris RijnieksAnna KlēvereEdmunds Freibergs"Dzintariņš"

Citi šobrīd lasa