Vietām nedaudz snigs. Laika prognoze ceturtdienai

Ceturtdien vietām Latvijā - galvenokārt valsts centrālajā daļā - nedaudz snigs, prognozē sinoptiķi.

Latgalē un Vidzemes austrumos spīdēs saule, pārējā valstī gaidāms mākoņains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs no 0..-5 grādiem Kurzemē līdz -11..-14 grādiem valsts austrumos.

Rīgā debesis klās mākoņi, gaidāms neliels sniegs. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1025 hektopaskāliem Dagdā.

