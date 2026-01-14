Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele tikusi pie jauna amata
Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" valdes priekšsēdētājas amatā apstiprināta Ilze Viņķele, kura darbu jaunajā amatā sāks 23. janvārī, informēja Veselības ministrijā.
Lēmums par Viņķeles iecelšanu pieņemts trešdien, 14. janvārī, notikušajā NRC "Vaivari" ārkārtas dalībnieku sapulcē. Jaunā vadītāja izraudzīta atklātā konkursā, kurā uz valdes priekšsēdētāja amatu kopumā tika saņemti 10 pretendentu pieteikumi.
VM norāda, ka Viņķelei ir plaša profesionālā pieredze veselības nozarē gan valsts, gan privātajā sektorā. Pēdējos gados viņa strādājusi Zāļu valsts aģentūrā un ir docētāja Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta koledžā. Tāpat viņa iesaistījusies Ukrainas Veselības ministrijas kapitālsabiedrības "Ukrainas medicīniskie iepirkumi" darbā.
Iezīmējot savu stratēģisko redzējumu, Viņķele kā galvenās prioritātes izvirzījusi pārvaldības procesu uzlabošanu un metodiskā centra funkciju paplašināšanu. Tiek plānots veidot integrētus rehabilitācijas pakalpojumu modeļus sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru un slimnīcām, kā arī paplašināt ambulatorās rehabilitācijas pieejamību. Tāpat iecerēts attīstīt "treniņu mājas" konceptu, kas palīdzētu pacientiem apgūt pašaprūpes prasmes.
Kandidātu atlasi veica nominācijas komisija, kurā darbojās pārstāvji no VM, Valsts kancelejas, kā arī neatkarīgie eksperti no Latvijas Jauno ārstu asociācijas un Latvijas Ārstu biedrības.
NRC "Vaivari" ir vadošā ārstniecības iestāde Latvijā medicīniskās rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas jomā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.