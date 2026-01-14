Spāru svētki Kundziņsalas robežšķērsošanas vietā
Atzīmējot multifunkcionālā kompleksa administratīvās ēkas augstākā punkta sasniegšanu, jaunajā Kundziņsalas robežšķērsošanas vietā nosvinēti spāru svētki.
FOTO: Kundziņsalā par 39 miljoniem eiro topošajā robežšķērsošanas vietā svin spāru svētkus
Atzīmējot multifunkcionālā kompleksa administratīvās ēkas augstākā punkta sasniegšanu, jaunajā Kundziņsalas robežšķērsošanas vietā nosvinēti spāru svētki, informēja VAS "Valsts nekustamie īpašumi".
Projekts, kura kopējās izmaksas lēšamas 39,1 miljona eiro apmērā, paredz izveidot modernu infrastruktūru Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) vajadzībām.
VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova norāda, ka pusgada laikā teritorija no smilšu lauka pārtapusi būvlaukumā ar jau iezīmētām ēku aprisēm. Līdz šim paveikti aptuveni 25% no kopējiem būvdarbiem – ierīkoti ģeotermālie urbumi energoefektīvai siltumapgādei, ieklāts asfalts un betons stāvlaukumos, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācija ar naftas produktu atdalītājiem.
Plānots, ka līdz šī gada jūnijam visām ēkām būs pabeigtas norobežojošās konstrukcijas un uzstādīta kravas kontroles rentgena iekārta. Objektu ekspluatācijā plānots nodot 2026. gada nogalē, lai jau 2027. gada pavasarī kontroles dienesti varētu uzsākt darbu jaunajās telpās.
VID Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls uzsver, ka jaunais komplekss ļaus paātrināt un vienkāršot muitošanas procesu, kā arī uzlabos starptautiskās tirdzniecības uzraudzību. Jaunā infrastruktūra ļaus pārcelt Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu no Uriekstes ielas 16 uz jaunām telpām, tādējādi mazinot kravas transporta plūsmu Rīgas centrā un uzlabojot gaisa kvalitāti.
Projektēšanu un būvdarbus veic personu apvienība "SENSUM, BBA un AE". Projekta kopējais finansējums ir 39 134 316 eiro, no kuriem 15,4 miljonus eiro sedz Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļi, bet 23,7 miljonus eiro – valsts budžets. Jaunā infrastruktūra aptvers 5,9 hektāru platību neapbūvētā ostas teritorijā.
VNĪ arī informē, ka Kundziņsalā paralēli tiek īstenoti citi nozīmīgi projekti. Šī gada vidū ekspluatācijā plānots nodot jauno pārvadu pār Sarkandaugavu. Tiek prognozēts, ka tuvākajos gados, piesaistot vismaz 500 miljonus eiro investīciju, Kundziņsalā darbu sāks vismaz septiņi jauni uzņēmumi, radot ap 800 jaunām darba vietām.