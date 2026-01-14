Naktī Kurzemē snigs un nedaudz putinās.
Ziema negrasās atkāpties: Latvijā gaidāms -20 grādu aukstums un sniegs
Naktī uz ceturtdienu Kurzemē snigs un nedaudz putinās, neliels sniegputenis gaidāms arī Zemgales rietumos, prognozē sinoptiķi.
Naktī būs no -5..-9 grādiem Kurzemē līdz -20 grādiem vietām valsts austrumos, kur gaidāmas skaidras debesis.Ceturtdien Latgalē un Vidzemes austrumos spīdēs saule, pārējā Latvijā būs mākoņains laiks un vietām nedaudz snigs. Maksimālā gaisa temperatūra no 0..-5 grādiem Kurzemē līdz -11..-14 grādiem Latgalē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, naktī ar brāzmām 8-13 metri sekundē.
Rīgā gaidāma mākoņaina ceturtdiena, no rīta un dienā nedaudz snigs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, naktī ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra svārstīsies ap -10 grādiem, dienā pakāpjoties līdz -7 grādiem.