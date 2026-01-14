Nozog instrumentus 2000 eiro vērtībā: Āgenskalnā aiztur divus garnadžus
Valsts policija neilgi pēc nozieguma izdarīšanas aizturējusi divus vīriešus, kuri Āgenskalnā no kādas daudzdzīvokļu mājas pagraba nozaguši vērtīgus elektroinstrumentus.
Noziegums pastrādāts 8. janvārī. Likumsargi noskaidrojuši, ka garnadži atspieduši dzīvojamās mājas kāpņutelpas ieejas durvis un devušies uz pagrabu. Iekļūstot mantu glabātavā, nozagta urbjmašīna un leņķa slīpmašīna. Nozagtās mantas kopējā vērtība lēšama 2065 eiro apmērā.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes darbinieki aizdomās turētos aizturēja neilgi pēc zādzības veikšanas. Likumsargiem izdevies atgūt visas nozagtās mantas.
Aizturētie ir 1985. un 1998. gadā dzimuši vīrieši. Policijā norāda, ka abas personas jau iepriekš ir sodītas par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. 9. janvārī abiem aizdomās turētajiem tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā vai glabātavā. Tāpat process kvalificēts pēc 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Bargākais sods, ko par šādu noziegumu paredz likums, ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.