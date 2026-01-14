ZM atļāvusi turpināt nēģu zveju Salacas labajā krastā līdz janvāra beigām
Zemkopības ministrija (ZM) atļāvusi SIA "Salacas nēģis" un pilnsabiedrībai "Tacis" turpināt nēģu zveju Salacas upes otrajā nēģu tacī, izvietojot nēģu murdus no labā krasta līdz 31. janvārim jeb nēģu zvejas sezonas beigām, ja izmantotie zvejas rīki kopumā neaizšķērsos vairāk par divām trešdaļām no upes platuma, liecina ZM publiskotais lēmums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Ministrijā norāda, ka līdz šim Salacas upes otrajā nēģu tacī bija spēkā 30 murdu limits, un tos varēja izvietot no kreisā krasta. Lēmums atļaut uzņēmumam turpināt zveju no labā krasta pieņemts, pamatojoties uz uzņēmuma lūgumu atļaut turpināt nēģu zveju no labā krasta, jo Salacas upē ir paaugstināts ūdens līmenis, bet otrā nēģu tača konstrukcija kreisajā krastā zvejas zonā ir salauzta un nav izmantojama zvejas turpināšanai.
Iepazīstoties ar uzņēmumu "Salacas nēģis" un "Tacis" iesniegumā sniegto informāciju, ministrija secināja, ka īslaicīga atļauja murdu izvietošanai Salacas upes nēģu tacī Nr. 2 un Nr. 3 no labā krasta būtu vienīgā iespēja, lai minētie komersanti varētu turpināt nēģu zveju, kas tika pārtraukta hidroloģisko apstākļu ietekmē.
Ministrijas ieskatā ir pieļaujama īstermiņa atkāpe no prasības zvejas rīkus Salacas upes otrajā nēģu tacī izvietot tikai no labā krasta, ievērojot nosacījumu, ka zveja līdz nēģu zvejas sezonas beigām vairs netiek veikta Salacas upes kreisajā krastā un ka zvejas rīki neaizšķērso vairāk nekā divas trešdaļas no upes brīvā ūdens platuma.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Salacas nēģis" 2024. gadā strādāja ar apgrozījumu 1100 eiro un cieta zaudējumus 139 eiro apmērā.
Kompānija reģistrēta 2022. gadā un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Ainars Duncītis.
Savukārt "Tacis" 2024. gadā strādāja ar apgrozījumu 5241 eiro un guva peļņu 851 eiro apmērā.
Pilnsabiedrība "Tacis" reģistrēta 2020. gadā un tās patiesie labuma guvēji ir Jānis Krūmiņš, Māris Krūmiņš, Jānis Rakuzovs un Linda Celmiņa.