Likvidēta Daugavpils reģionālās slimnīcas padome
Otrdien, 13. janvārī, pēc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ierosinājuma valdība izskatīja informatīvo ziņojumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomi” un atbalstīja SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes likvidēšanu. Plānots, ka padomes likvidēšana tiks īstenota līdz 2026. gada 30. jūnijam. Šis lēmums neietekmē iestādes ikdienas darbu un funkciju nodrošināšanu.
Pagājušā gada nogalē padomes likvidētas uzņēmumā SIA “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Daugavpils satiksme”, ietaupot desmitiem tūkstošus eiro gadā, kas iepriekš tika novirzīti padomju locekļu atlīdzībām. Šis lēmums ir vēl viens solis pašvaldības mērķtiecīgajā politikā – samazināt birokrātiju, mazināt administratīvās izmaksas un koncentrēt resursus uz pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem.
Saistībā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes likvidēšanu Veselības ministrija skaidro, ka, izvērtējot slimnīcas darbības specifiku, nekomerciālo raksturu un kapitāla daļu turētāju struktūru, secināts, ka padomes funkcijas var tikt nodrošinātas efektīvi arī bez padomes pastāvēšanas. Koleģiāla pārraudzība visu četru kapitāla daļu turētāju līmenī nodrošinās nepieciešamo kompetenču, pieredzes un institucionālās kapacitātes kopumu. Padomes likvidēšana atbrīvos arī finanšu līdzekļus, kas ļaus stiprināt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ikdienas vadības kapacitāti, palielinot valdes locekļu skaitu līdz trim. Atšķirībā no padomes, kuras funkcijas tika īstenotas stratēģiskās pārraudzības ietvaros, valde nodrošinās nepārtrauktu atbildību par slimnīcas operacionālo darbību.
Jau iepriekš ziņots, ka 2024. gada nogalē valsts kļuva par 80,5% slimnīcas kapitāldaļu turētāju un ieguldīja 4,6 miljonus eiro slimnīcas finanšu situācijas stabilizēšanai.
Pēc 2025. gada finanšu pārskata izvērtēšanas tiks skatīts lēmums arī par SIA “Daugavpils ūdens” padomes likvidēšanu.