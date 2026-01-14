No 15. janvāra autobusi apstāsies pieturā “Vecskujnieki”.
Reģionālajā autobusu maršrutā Ogre-Tīnūži-Ropaži iekļauta jauna pietura
No 15. janvāra reģionālā maršruta Ogre–Tīnūži–Ropaži kustībā iekļauta jaunā pietura “Vecskujnieki” uz autoceļa P10 pie Kākciema, nodrošinot pasažieriem iespēju iekāpt un izkāpt vairākos reisos..
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, reģionālo autobusu pieturā "Vecskujnieki" pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt šādos reģionālo autobusu maršruta Nr. 5416 Ogre–Tīnūži–Ropaži reisos:
- no Ogres autoostas plkst. 6.30 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 6.45 (sestdienās un svētdienās), plkst. 13.15 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 16.45 (no pirmdienas līdz piektdienai),
- no pieturas "Aprūpes centrs Vidzeme" plkst. 7.20 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 7.35 (sestdienās un svētdienās), plkst. 14.00 (no pirmdienas līdz piektdienai), plkst. 17.30 (no pirmdienas līdz piektdienai).
Reģionālo sabiedriskā transporta pakalpojumu šajos maršrutos nodrošina AS "Liepājas autobusu parks". Izmaiņas ATD saskaņoja ar Rīgas plānošanas reģionu.