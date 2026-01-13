112

VIDEO: Rīgas centrā pie "Bērnu pasaules" notikusi tramvaja un vieglās automašīnas sadursme

Šodien Rīgas centrā, Krišjāņa Barona un Matīsa ielas krustojumā, netālu no tirdzniecības centra "Bērnu pasaule", notikusi sadursme starp "Rīgas satiksmes" tramvaju un vieglo automašīnu, informēja notikušā aculiecinieks.

Negadījumā iesaistīts 11. maršruta tramvajs un "Volvo" markas vieglā automašīna.

foto: Aculiecienieka foto
Tramvaja un vieglā auto sadursme Krišjāņa Barona ielā.
Pēc sadursmes tramvaju kustība Krišjāņa Barona ielā  uz laiku bija bloķēta, kā rezultātā izveidojās sabiedriskā transporta rinda. Šobrīd kustība ir atjaunota, taču "Rīgas satiksme" aicina pasažierus rēķināties ar iespējamu sabiedriskā transporta kavēšanos un sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.

 

 

