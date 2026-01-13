112
Šodien 17:14
VIDEO: Rīgas centrā pie "Bērnu pasaules" notikusi tramvaja un vieglās automašīnas sadursme
Šodien Rīgas centrā, Krišjāņa Barona un Matīsa ielas krustojumā, netālu no tirdzniecības centra "Bērnu pasaule", notikusi sadursme starp "Rīgas satiksmes" tramvaju un vieglo automašīnu, informēja notikušā aculiecinieks.
Negadījumā iesaistīts 11. maršruta tramvajs un "Volvo" markas vieglā automašīna.
Tramvaja un vieglā auto sadursme Krišjāņa Barona ielā.
Pēc sadursmes tramvaju kustība Krišjāņa Barona ielā uz laiku bija bloķēta, kā rezultātā izveidojās sabiedriskā transporta rinda. Šobrīd kustība ir atjaunota, taču "Rīgas satiksme" aicina pasažierus rēķināties ar iespējamu sabiedriskā transporta kavēšanos un sekot līdzi aktuālajai informācijai.
1. un 11. maršruta tramvaju kustība ir atjaunota. Lūgums ņemt vērā, tramvaji brauc ar kavējumu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 13, 2026
Tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.