Ārējā bankomāta demontāža paredzēta 29. janvārī.
Vaiņodē līdz janvāra beigām demontēs “Swedbank” bankomātu

"Swedbank" 29. janvārī demontēs ārējo bankomātu Vaiņodē, Raiņa ielā 4. Līdz 28. janvāra vakaram esošais bankomāts vēl darbosies.

Akciju sabiedrība “Swedbank” ir informējusi Dienvidkurzemes novada pašvaldību par bankas ārējā bankomāta demontēšanu, kas atrodas Vaiņodē, Raiņa ielā 4. Taču iedzīvotājiem naudu būs iespējams izņemt “Swedbank” bankomātā veikala “Top” telpās.

Ārējā bankomāta demontāža paredzēta 29. janvārī. Tas nozīmē, ka tas klientiem būs pieejams līdz 28. janvāra vakaram. Nomas līgums par šī bankomāta izvietošanu ar pašvaldību noslēgts 2021. gada 19. oktobrī un iedzīvotāji tajā naudu varēja izņemt cauru diennakti.

Turpmāk Vaiņodes un apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī viesiem “Swedbank” bankomāts būs pieejams veikala “Top” iekštelpās Brīvības ielā 15. Tas būs pieejams veikala darba laikā – ik dienu no pulksten 8:00 līdz 22:00.

