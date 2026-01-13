Aizputē izbūvēts un labiekārtots gājēju ceļš
Aizputē pabeigta 120 metru garā gājēju ceļa izbūve ar apgaismotu pāreju un ātruma mērītāju, uzlabojot gājēju drošību Liepājas ielā. Projekts īstenots ar LIAA līdzfinansējumu, kopējās izmaksas 88 287,31 eiro.
Pērnā gada 16. decembrī ekspluatācijā pieņēma gājēju ceļa izbūvi Aizputē. Būvdarbu laikā veikta gājēju ceļa izbūve Liepājas ielā aptuveni 120 metru garumā, uzstādīts ātruma mērītājs ātruma regulēšanai, izveidota apgaismota gājēju pāreja, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvietošanos, un veikti papildus labiekārtošanas darbi.
Sākotnēji projekta izmaksas paredzēja segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet 2025. gada nogalē Attīstības un uzņēmējdarbības daļa piesaistīja finansējumu projektā Atbalsts pašvaldību vietējās ekonomikas stiprināšanai 90 255,54 eiro apmērā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA). Finansējums nodrošināja Aizputes gājēju ceļu izbūvi un Kalētu pagasta autoceļa “B50 Darbnīcas – Lielkudumi” būvdarbus.
Būvdarbus veica SI “A-Land”, projektu īstenoja Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība vēsta, ka projekta kopējās izmaksas bijušas 88 287,31 eiro. No LIAA saņemtā finansējuma projaktam novirzīti 48 304,77 eiro, bet no novada pašvaldības līdzekļiem piešķirti - 39 982,54 eiro.