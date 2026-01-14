Kalētos uzlabota ceļa infrastruktūra 340 metru garumā
Kalētu pagastā ekspluatācijā pieņemts pārbūvēts autoceļa “B50 Darbnīcas – Lielkudumi” posms, kur 340 metri noasfaltēti, uzlabojot piekļuvi uzņēmējdarbības teritorijai un vietējo satiksmi. Projekts īstenots ar LIAA līdzfinansējumu līdzās pašvaldības līdzekļiem.
Pērnā gada 17. decembrī ekspluatācijā pieņēma Kalētu pagasta autoceļam “B50 Darbnīcas – Lielkudumi” veiktos būvdarbus. Darbu gaitā noasfaltēts ceļa posms 340 metru garumā. Pārbūvētais ceļa posms nodrošina piekļuvi uzņēmējdarbības teritorijai un ir nozīmīgs vietējās satiksmes nodrošināšanai.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība vēsta, ka sākotnēji projekta izmaksas paredzēja segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet 2025. gada nogalē Attīstības un uzņēmējdarbības daļa piesaistīja finansējumu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) šī un arī projekta “Gājēju ceļa izbūve Kuldīga – Aizpute - Līči” Aizputē izmaksu līdzfinansēšanai.
Tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvdarbus veica SIA “A-Land”, projektu īstenoja Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.
Darbu kopējās izmaksas sastādīja 84 411,87 eiro, no LIAA saņemtā finansējuma tika novirzīti 41 950,77 eiro, savukārt Dienvidkurzemes novada pašvaldības piešķīra 42 491,1 eiro.