Šodien 15:53
Sals kļūs nepatīkamāks. Laika prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā nedaudz pastiprināsies vējš, tādēļ sals kļūs nepatīkamāks, prognozē sinoptiķi.
Naktī pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, valsts austrumos gaidāms bezvējš. Vietām mazliet snigs. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -8..-15 grādiem. Ja debesis skaidrosies, Latgalē temperatūra var noslīdēt līdz -20 grādiem.
Trešdienas pēcpusdienā un vakarā valsts rietumu un centrālajā daļā dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē. Pievakarē Kurzemē no dienvidrietumiem sāksies sniegputenis. Maksimālā gaisa temperatūra būs -6..-11 grādi, Latgalē - līdz -13 grādiem.
Rīgā 14. janvārī nav gaidāmi būtiski nokrišņi un var uzspīdēt saule. Lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra -8..-10 grādi.