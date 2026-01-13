Sākusies pieteikšanās Liepājas kultūras projektu konkursam
Liepājas Kultūras pārvalde izsludina projektu konkursu ar kopējo fondu 50 000 eiro, aicinot juridiskas un fiziskas personas pieteikt kultūras iniciatīvas, kas bagātinās pilsētas kultūras dzīvi. Pieteikumi jāiesniedz no 12. janvāra līdz 2. februāra pusnaktij, vienam projektam pieejot 1 000–5 000 eiro līdzfinansējumu.
Liepājas Kultūras pārvalde norāda, ka šis konkurss sniedz iespēju stiprināt Liepājas kultūras vidi, atbalstot projektus, kas bagātina pilsētas kultūras dzīvi un nodrošina plašāku pieejamību mākslas un kultūras notikumiem.
Pieteikties projektu konkursam iespējams trīs nedēļas no 12. janvāra līdz 2. februāra pusnaktij. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija. Šī gada projektu konkursa kopējais finansējums ir 50 000 eiro savukārt, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ne mazāks par 1 000 eiro un ne lielāks par 5 000 eiro. Ja pasākums apmeklētājiem būs pieejams bez maksas, finansējums nevar pārsniegt 80% no projekta kopējās tāmes, savukārt ja pasākumā plānoti biļešu ieņēmumi, iespējams saņemt 50% finansiālu atbalstu no kopējām izmaksām. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar vairākiem projektiem, tomēr kopējais iespējamais atbalsts vienai organizācijai ir noteikts ne lielāks kā 8 000 eiro.
Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. Kā arī fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējas. Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2026. gada 1. marta līdz 2027. gada 28. februārim.
Konsultācijas par projektu konkursu var saņemt, rakstot uz e-pastu liepajaskultura@liepaja.lv un zvanot pa tālruni 63 483 939.