Dāsni bonusi valsts pārvaldē: Valsts kanceleja prēmijās izmaksājusi 162 000 eiro
Valsts kanceleja pagājušajā gadā naudas balvas izmaksājusi aptuveni pusei darbinieku kopsummā 162 005 eiro apmērā.
Tajā skaidro, ka Valsts kancelejā prēmiju, naudas balvu vai citu finansiālās motivācijas maksājumu izmaksu nesaista ar konkrētu gada periodu vai noslēdzošo ceturksni. To piešķiršana tiek izvērtēta, ņemot vērā darbinieku sniegumu visa gada laikā un paveikto darbu Valsts kancelejas mērķu un uzdevumu īstenošanā.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto Valsts kancelejā 2025. gadā naudas balvas finansiālai motivācijai tika izmaksātas aptuveni pusei darbinieku.
Iestādē norāda, ka naudas balvu apmērs individuāli svārstījās robežās no 40% līdz 80% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, izvērtējot darba sniegumu, profesionalitāti, ieguldījumu un iesaisti Valsts kancelejas kopējo mērķu sasniegšanā. Kopējais šim mērķim izlietotais finansējums 2025. gadā bija 162 005 eiro.
Savukārt informāciju par individuāli izmaksātajām summām konkrētiem darbiniekiem Valsts kanceleja nepublisko, pamatojot to ar personas datu aizsardzības principiem un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu kolektīvā.
Vienlaikus iestādē apliecina, ka Valsts kancelejas direktoram naudas balva par 2025. gadu nav izmaksāta.
Pagājušā gada beigās Valsts kancelejā strādāja 165 darbinieki.