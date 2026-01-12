Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Klimata ministrija darbiniekiem prēmijās un naudas balvās gada nogalē izmaksājusi vairāk nekā 320 000 eiro
Klimata un enerģētikas ministrija 2025. gada nogalē prēmijās un naudas balvās izmaksājusi kopumā vairāk nekā 320 000 eiro, atklāja ministrijas pārstāve Baiba Jākobsone.
Viņa skaidroja, ka naudas balvas netiek piešķirtas visiem darbiniekiem, bet tikai tiem, kuri snieguši būtisku ieguldījumu noteiktu uzdevumu izpildē vai veikuši papildu darba pienākumus, piemēram, piedaloties vēsturiskā sinhronizācijas projekta īstenošanā, KEM resora optimizācijas pasākumu realizācijā un citos papildu darbos.
Savukārt novērtēšanas prēmijas tiek piešķirtas darbiniekiem, pamatojoties uz novērtēšanas periodā izvirzīto uzdevumu izpildi, sasniegtajiem rezultātiem un kompetenču attīstību.
KEM 2025. gada nogalē naudas balvās darbiniekiem izmaksājusi 142 000 eiro, bet novērtēšanas prēmijās - 184 341 eiro.