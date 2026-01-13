Tie, kam grūti iztīrīt piesnigušos privātos ceļus, Ludzas novadā var saņemt palīdzību
Ludzas novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pašvaldības atbalstu privāto ceļu tīrīšanā, paredz Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24/2023 “Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Ludzas novadā”.
Atbalstam var pieteikties personas, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta atrodas Ludzas novada administratīvajā teritorijā, ja tās atbilst kādai no noteiktajām iedzīvotāju kategorijām. Palīdzība paredzēta vientuļām pensijas vecuma personām, mājsaimniecībām, kurās dzīvo personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Tāpat atbalstu var saņemt mājsaimniecības, kurās dzīvo bērni – Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī mājsaimniecības, kurās dzīvo tikai pensijas vecuma personas.
Privāto ceļu tīrīšanas atbalsts tiek finansēts no Ludzas novada pašvaldības budžeta. Lai to saņemtu, iedzīvotājiem nepieciešams iesniegt iesniegumu savas teritoriālās vienības pagasta pārvaldē.