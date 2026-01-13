Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš.
Novadu ziņas
Šodien 14:36
Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš
Svētdien, 11. janvārī, 75 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš, informēja pašvaldībā.
Sociālajā tīklā "Facebook" pašvaldība ar skumjām paziņojusi par sava kolēģa aiziešanu, raksturojot viņu kā vienmēr sabiedriski aktīvu novadnieku un patriotu. Pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Ineša Deniņa ģimenei un tuviniekiem.
Atvadīšanās no Ineša Deniņa notiks ceturtdien, 15. janvārī, plkst. 12.00 Saulkrastu kapos.