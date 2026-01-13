Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš
foto: Saulkrastu novada pašvaldība/Facebook
Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš.
Novadu ziņas

Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Svētdien, 11. janvārī, 75 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks Inesis Deniņš, informēja pašvaldībā.

Mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes pri...

Sociālajā tīklā "Facebook" pašvaldība ar skumjām paziņojusi par sava kolēģa aiziešanu, raksturojot viņu kā vienmēr sabiedriski aktīvu novadnieku un patriotu. Pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Ineša Deniņa ģimenei un tuviniekiem.

Atvadīšanās no Ineša Deniņa notiks ceturtdien, 15. janvārī, plkst. 12.00 Saulkrastu kapos.

 

Tēmas

FacebookIn MemoriamSaulkrastu novads

Citi šobrīd lasa