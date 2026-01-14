Ar krāšņām ziedu buķetēm apaļā jubilejā sveikta Dobeles novada iedzīvotāja Daina Vilka

8. janvārī savu 90. dzimšanas dienu svinēja Lielauces pagasta iedzīvotāja Daina Vilka.
Novadu ziņas
Šodien 06:11
8. janvārī savu dzīves 90 gadu jubileju svinēja Lielauces pagasta iedzīvotāja Daina Vilka.
Viņu šajā īpašajā dienā godināja Lielauces un Īles pagasta apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Ūdre un Lielauces pansijas vadītāja Inese Kaseva.
Dainas Vilkas bērnība un jaunība aizvadīta Annenieku pusē, darba gaitas uzsākot Tukuma pusē. Vēlāk dzīves ceļi viņu aizveduši uz Ķeveli, kur Vilkas kundze strādāja par normētāju. Kopš 2019. gada jubilāre dzīvo Lielaucē, Lielauces pansijā. Pašvaldība un Jauns.lv novēl Dainai Vilkai labu veselību, sirdsmieru un vēl daudz skaistu un saulainu rītu.