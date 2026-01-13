Inga Bērziņa rosinājusi aizliegt atceltajiem mēriem atkārtoti pretendēt uz šo amatu
Deputāte un bijusī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa rosinājusi grozīt Pašvaldību likumu, lai liegtu atceltiem pilsētas mēriem atkārtoti pretendēt uz šo amatu.
Bērziņa aicinājusi ieviest izmaiņas Pašvaldību likuma 69. panta sestajā daļā, paredzot, ka persona, kas saskaņā ar šā panta piekto daļu atbrīvota no pašvaldības domes priekšsēdētāja amata, nevar tikt atkārtoti izvirzīta šim amatam ne tajā pašā domes sasaukumā, ne arī nākamajos divos sasaukumos. Jaunais ierobežojums attiektos tikai uz tiem domes priekšsēdētājiem, kurus no amata pārkāpumu dēļ atcēlis nozari uzraugošais ministrs.
"Manis atstādinātais Rēzeknes mērs [Aleksandrs Bartaševičs] jau ir zaudējis divas tiesas. Beidzamais laiks grozīt likumu, lai pamatoti atstādināts mērs nevar būt mērs arī nākamajā sasaukumā," uzskata Bērziņa.
2023. gada 2. novembrī Bērziņa par pārkāpumiem pašvaldības finansēs izdeva rīkojumu par Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu. Savu atstādināšanu no amata Bartaševičs vērtēja kā politiskas kampaņas daļu, kas vērsta pret Rēzeknes pašvaldību un viņu personīgi, un apstrīdēja to tiesā.
Pirmās instances tiesa politiķa prasību noraidīja, bet spriedums tika pārsūdzēts. Pirmās instances tiesa, piemēram, atzina, ka pamatoti konstatēts tiesību normu pārkāpums, pieteicējam vienpersoniski bez pašvaldības domes un Finanšu pārvaldes iesaistes 2022. gada septembrī parakstot līgumu ar SIA "Arčers" par būvdarbu turpināšanu un uzņemoties saistības, lai īstenotu projektu "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai". Bartaševičs pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām atkārtoti nokļuva mēra amatā.