Rēzeknē tapusi jauna distanču slēpošanas trase
foto: Visit Rezekne
Rēzeknē tapusi jauna slēpošanas trase.
Rēzeknē tapusi jauna distanču slēpošanas trase

Vipingas mežaparkā tapusi distanču slēpošanas trase, kas aicina pie sevis aktīvās atpūtas cienītājus.

Trase tapusi pateicoties sporta biedrībai "SEDNA". "Ķer slēpes rokās un dodies uz Vipingu, taču, ja tev slēpju nav un gribi tās iznomāt, vai ir kādi citi jautājumi par trasi, droši sazinies: 26449008 (RU);  26178466 (LV)," aicina Rēzeknes tūrisma centrs. Tāpat tas piekodina ikvienu būt atbildīgam, doties pa trasi tikai ar slēpēm un nemēslot dabā.

foto: Visit Rezekne
Tūrisma centrs aicina iedzīvotājus doties pa trasi tikai ar slēpēm.
