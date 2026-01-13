FOTO: Rūjienā jau 75. reizi aizvadīts Tradicionālais basketbola turnīrs

75. Tradicionālais basketbola turnīrs Rūjienas vidusskolā
Rūjienas vidusskolā no 9. līdz 10. janvārim norisinājās 75 Tradicionālais basketbola turnīrs.
Rūjienas vidusskolā 9. un 10. janvārī norisinājās 75. Tradicionālais basketbola turnīrs (TBT), kas jau vairāk nekā septiņas desmitgades ir nozīmīgs notikums gan skolas, gan pilsētas sporta dzīvē.
Turnīra mērķis ir ne tikai noskaidrot spēcīgāko komandu, bet arī veicināt draudzību, sadarbību un uzticēšanos starp jaunajiem sportistiem. Tradīcija aizsākta 1948. gadā, kad pirmo turnīru organizēja Gunārs Lučins un fizkultūras skolotāja Aina Rebane.
Šogad sacensībās piedalījās astoņas puišu komandas no Rūjienas vidusskolas, Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Ķekavas vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas un Rīgas 84. vidusskolas. Organizatori norāda, ka komandu skaits gadu gaitā ir sarucis, jo mūsdienās jaunajiem basketbolistiem ir plašākas iespējas piedalīties dažādos turnīros un sacensībās visā Latvijā.
Turnīra rīkošanā iesaistījās visa Rūjienas vidusskola, rūpējoties, lai pasākums būtu aizraujošs gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Par īpašu notikumu kļuva bijušo TBT dalībnieku spēle ar pašreizējiem turnīra dalībniekiem, kurā pieredzējušie basketbolisti izrādījās pārāki pār jaunajiem sportistiem.
Turnīra noslēgumā visi dalībnieki tika cienāti ar Rūjienas saldējumu, kas par godu jubilejai tika pasniegts īpašā noformējumā – ar skaitli 75.
Sīvās cīņās pirmo vietu izcīnīja Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas komanda, otro vietu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, bet trešo – Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskola. Ceturtajā vietā ierindojās Ķekavas vidusskola.
Tradicionālais basketbola turnīrs Rūjienā jau 75 gadus apliecina, ka sporta tradīcijas pilsētā ir dzīvas un nozīmīgas arī mūsdienās, un basketbols joprojām ieņem īpašu vietu skolas un vietējās kopienas ikdienā. Organizatori pauž cerību, ka turnīra tradīcija tiks saglabāta arī turpmāk.