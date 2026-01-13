Valmierā piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī aizdegas atkritumi - bojā iet viens cilvēks
Aizvadītajā diennaktī Latvijā ugunsgrēkos viens cilvēks gājis bojā un trīs cietuši, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pirmdien plkst. 14.26 VUGD saņēma izsaukumu Valmierā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega atkritumi. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Plkst. 17.27 VUGD palīdzība bija nepieciešama Jelgavas novada Glūdas pagastā, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī deg sadzīves mantas un starpstāvu pārsegums.
Viens cilvēks, kuru ugunsdzēsēji no ugunsgrēka izglāba, cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta aprūpē. Vēl četri cilvēki no mājas evakuējās pašu spēkiem pirms VUGD ierašanās.
Šorīt īsi pēc plkst. 6 VUGD saņēma izsaukumu uz Ādažu novada Carnikavu, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas pirmais un otrais stāvs, katrs 120 kvadrātmetru platībā, kā arī jumts 100 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no degošās ēkas evakuējās divi cilvēki, kuri notikumā cieta. No blakus ēkas ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vēl divus cilvēkus.
Degšana tika lokalizēta plkst. 8.13, un patlaban VUGD turpina darbu notikuma vietā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 39 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.