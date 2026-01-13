Svarīga informācija par iebraukšanas caurlaidēm Skaņākalna dabas parkā
foto: Mazsalacas novads
Svarīga informācija par iebraukšanas caurlaidēm Skaņākalna dabas parkā

2026. gada iebraukšanas caurlaides Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem iespējams iegādāties Mazsalacas apvienības pārvadē.

Tāpat vienreizējās caurlaides un ieejas biļetes iespējams iegādāties caur aplikāciju "Mobilly".

