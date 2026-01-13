Svarīga informācija par iebraukšanas caurlaidēm Skaņākalna dabas parkā

Svarīga informācija par iebraukšanas caurlaidēm Skaņākalna dabas parks Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem.
Svarīga informācija par iebraukšanas caurlaidēm Skaņākalna dabas parks Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem.
2026. gada iebraukšanas caurlaides Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem iespējams iegādāties Mazsalacas apvienības pārvadē.
Tāpat vienreizējās caurlaides un ieejas biļetes iespējams iegādāties caur aplikāciju "Mobilly".