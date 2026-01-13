Valkas novadā pieaug laulību skaits, bet dzimstība nedaudz sarūk
Kopumā Valkas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā noformēti 200 civilstāvokļa aktu reģistri, tostarp 42 dzimšanas, 30 laulību un 128 miršanas reģistri.
Valkas novadā 2025. gadā reģistrēti 42 jaundzimušie, kas ir par četriem mazāk nekā gadu iepriekš, kad tika reģistrētas 46 dzimšanas. No jaundzimušajiem 25 bija zēni un 17 – meitenes.
Lielākā daļa bērnu – 23 – dzimuši vecākiem, kuri atrodas laulībā, savukārt 17 gadījumos dzimšana reģistrēta, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu.
Bērnu vārdu izvēlē izteiktu dominanci nav bijis – tikai vārds Gabriels reģistrēts divas reizes. Vienlaikus novērojama interesanta tendence – 12 jaundzimušo vārdi sākas ar burtu “M”. Starp tiem ir Meldra, Mia, Marta, Mikus un Marts, kā arī Efrems, Mirans, Braens un Railijs. Reģistrēti arī tādi vārdi kā Arīna, Hanna, Roberts, Kalvis, Kate, Luīze, Emma un citi.
Aizvadītajā gadā Valkas novadā noslēgtas 30 laulības, kas ir par trim vairāk nekā 2024. gadā. Vienlaikus reģistrēti arī 14 laulību šķiršanas gadījumi.
Vecākais līgavainis laulībā stājies 71 gada vecumā, bet vecākā līgava – 67 gadu vecumā. Savukārt jaunākais līgavainis bijis 22 gadus vecs, bet jaunākā līgava – 21 gadu veca.
Dzimtsarakstu nodaļa gada laikā sveikusi arī ģimenes nozīmīgās jubilejās – godināti trīs pāri, kas kopā nodzīvojuši 50 gadus, viens pāris atzīmējis Dimanta kāzas pēc 60 laulībā pavadītiem gadiem, kā arī sumināti divi apaļo jubileju gadu jubilāri.
Tāpat apkopoti dati par iedzīvotāju deklarēšanos – 2025. gadā dzīvesvietu Valkas novadā deklarējušas 211 personas, bet 182 iedzīvotāji savu dzīvesvietu no novada adresēm izdeklarējuši.