Šonedēļ paziņos Lielās mūzikas balvas nominantus
Trešdien, 14. janvārī, plkst. 11 Kultūras ministrijas (KM) konferenču zālē tiks paziņoti Lielās mūzikas balvas nominanti, aģentūru LETA informēja pasākuma pārstāvji.
Pasākumā tiks izziņoti arī balvas "Par mūža ieguldījumu" saņēmēji.
"Lielās mūzikas balvas 2025" nominantu paziņošanai veltītajā preses konferencē piedalīsies kultūras ministre Agnese Lāce (P), "Latvijas Koncerti" valdes locekle Zanda Strumpe, "Latvijas Sabiedriskā medija" galvenā redaktore Anita Brauna, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, "Signet Bankas" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.
Lielās mūzikas balvas žūriju pārstāvēs žūrijas priekšsēdētaja, muzikoloģe, mākslas doktore, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Ieva Rozenbaha, muzikoloģe, pedagoģe un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Iveta Grunde, simfonisko orķestru diriģents, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala, kultūras žurnāliste, Latvijas Radio 3 "Klasika" programmu vadītāja un Latvijas Televīzijas atbildīgā redaktore Anete Ašmane-Vilsone.
Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies 6. martā koncertzālē "Cēsis".
"Lielā mūzikas balva 2024" apbalvošanas ceremonija
2025. gada 23. februārī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notika “Lielās mūzikas balvas 2024” pasniegšanas ceremonija, kurā tika paziņoti laureāti astoņās ...