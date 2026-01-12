Rīgā bezvēsts pazudusi 1957. gadā dzimusī Gaļina Perepjolka
foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1957. gadā dzimušo Gaļinu Perepjolku.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1957. gadā dzimušo Gaļinu Perepjolku, kura pēdējo reizi redzēta šā gada 12. janvārī.

Pazīmes: augums 172 cm, vidējas miesas būves, īsi, tumši mati.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67085981 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv. 

foto: Valsts policija
