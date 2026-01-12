Atrasta Rīgā bezvēsts pazudusī Gaļina Perepjolka
foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1957. gadā dzimušo Gaļinu Perepjolku.
Bezvēsts prombūtnē bijusī Gaļina Perepjolka ir atradusies, informēja Valsts policija.

Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja sievietes meklēšanā.

Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklēja bezvēsts prombūtnē esošo 1957. gadā dzimušo Gaļinu Perepjolku, kura pēdējo reizi bija redzēta šā gada 12. janvārī.

 

