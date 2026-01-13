Aktuāla VSAA informācija par pensionāra neapliekamo minimumu un iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas
Pensionāra neapliekamais minimums ir 12000 eiro gadā jeb 1000 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka pensijas daļa līdz 1000 eiro mēnesī netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 25,5 %.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 1000 eiro mēnesī to personu pensijām, kuras:
- nestrādā, vai
- strādā, bet nav iesniegušas algas nodokļa grāmatiņu savam darba devējam.
Ja pensijas saņēmējs Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS sistēmā ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, pensionāra neapliekamais minimums tiek dalīts: puse tiek piemērota VSAA izmaksātajai pensijai (500 eiro vai 1/24 daļa no gada pensionāra neapliekamā minimuma), bet otra puse – darba algai. Tas nozīmē, ka pensijai pēc saņēmēja izvēles tiek piemērots dalītais pensionāra neapliekamais minimums 500 eiro, nevis 1000 eiro.
Ja personai pienākas IIN atvieglojumi, tos piemēro tajā ienākumu gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Papildus neapliekamajam minimumam personai var pienākties šādi IIN atvieglojumi:
- Personām ar invaliditāti:
- 1. vai 2. invaliditātes grupa – 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī);
- 3. invaliditātes grupa – 1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī);
- politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī);
- par apgādībā esošu personu – 250 eiro mēnesī.
Aprēķinot IIN no pensijas, VSAA ņem vērā gan pensionāra neapliekamo minimumu, gan IIN atvieglojumus, ja tie personai pienākas.
No pensijas daļas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu un piemērojamos atvieglojumus, tiek ieturēts IIN 25,5 %.
Svarīgi!
Ja personas pensija gada laikā nesasniedz 12000 eiro, IIN no pensijas netiek ieturēts.
Piemēram, ja līdz pensiju indeksācijai pensija bija mazāka par 1000 eiro mēnesī, bet no oktobra pēc indeksācijas pārsniedza 1000 eiro, tomēr kopējā gada pensija nepārsniedza 12000 eiro, IIN netika ieturēts.
Taču no 2026. gada 1. janvāra, ja pensija mēnesī pārsniedz 1000 eiro, no pensijas tiek ieturēts IIN, jo pārsniegts pensionāra neapliekamais minimums. Plašāku informāciju ar konkrētiem piemēriem meklē šeit.