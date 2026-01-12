Valsts policija atkārtoti aicina aplūkot attēlā redzamo vīrieti.
112
Šodien 12:49
Iespējams, upuru ir vairāk: policija aicina atsaukties ikvienu, kurš cietis no attēlā redzamā vīrieša
Valsts policija atkārtoti aicina aplūkot attēlā redzamo vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš varētu būt cietis no viņa iespējamajām noziedzīgajām darbībām.
Likumsargi aicina sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 67829146 vai 112.
Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.