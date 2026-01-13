Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs šogad samazinās savus izdevumus
Jaunākie "Luminor" bankas aptaujas dati liecina, ka teju trešdaļa iedzīvotāju ir apņēmušies šogad pelnīt vairāk, kamēr gandrīz katrs ceturtais vēlas izveidot drošības spilvena uzkrājumu.
Aptaujas dati atklāj, ka jaunajā gadā iedzīvotāju galvenā apņemšanās saistīta ar ienākumu palielināšanu – 29 % plāno meklēt iespējas nopelnīt papildu vai apsver darba maiņu. Vienlaikus 24 % iecerējuši izveidot uzkrājumu neparedzētiem gadījumiem. Tas ir pozitīvs signāls, jo finanšu drošības spilvens ir būtisks priekšnoteikums stabilai ikdienai.
Savukārt katrs piektais (20 %) apņēmies samazināt ikdienas tēriņus, tādējādi apliecinot gatavību kritiskāk izvērtēt savus izdevumus un pieņemt pārdomātākus finanšu lēmumus, liecina "Luminor" bankas publiskotā informācija.
Finanšu mērķi dažādi, taču daļa iedzīvotāju tos joprojām neizvirza
Nedaudz mazāka iedzīvotāju daļa – 17 % – šogad apņēmusies veidot uzkrājumus konkrētu mērķu vai sapņu īstenošanai, piemēram, ceļojumam, mēbeļu iegādei vai kādiem citiem lielākiem pirkumiem. Vienlaikus 12 % respondentu plāno nomaksāt vai samazināt esošās parādsaistības, savukārt tikai 5 % iecerējuši spert pirmos soļus investēšanā. Tikmēr 9 % aptaujāto norādījuši, ka šogad plāno veikt kādu lielāku pirkumu, izmantojot iekrātos līdzekļus, piemēram, iegādāties automašīnu vai mājokli vai veikt remontu dzīvesvietā.
Savukārt nedaudz vairāk nekā piektdaļa respondentu norādījuši, ka jaunajam gadam nav izvirzījuši konkrētus finanšu mērķus. Šāda tendence izteiktāka gados vecāku iedzīvotāju vidū, galvenokārt vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem, kā arī Latgalē dzīvojošo respondentu vidū.
*Luminor bankas aptauja veikta 2025. gada decembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 1002 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.