“Durvis uz Nārniju!” Iedzīvotāji sašutuši par vilciena stāvokli maršrutā uz Daugavpili
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījušas fotogrāfijas un video, kuros redzams vilcienu tehniskais stāvoklis maršrutā Rīga–Daugavpils. Diskusiju vilni rosinājis nesen publicēts attēls, kurā redzamas ar biezu sarmas un ledus kārtu klātas durvis viena vagona iekšpusē. Ieraksta autore norādīja, ka to saņēmusi no sava dēla, kurš braucis uz Daugavpili, ironiski nodēvējot redzēto par “durvīm uz Nārniju”.
Fotogrāfijā redzamās apledojušās sienas, rokturi un grīda daudziem radījušas asociācijas ar saldētavu, nevis pasažieru vilcienu. Ieraksts strauji izplatījies sociālajos tīklos, izraisot asu sabiedrības reakciju.
Daudzi komentētāji pauž neizpratni, kā iespējams šādos apstākļos pārvadāt pasažierus, tostarp bērnus. Vienlaikus citi dalās arī ar pretēju pieredzi, stāstot par pārkarsušiem vagoniem, kur brauciens vairāk līdzinājies pirts apmeklējumam nekā komfortablam ceļojumam.
Lietotāji norāda, ka līdzīgas problēmas atkārtojas gadu no gada, neraugoties uz iepriekšējiem solījumiem par situācijas uzlabošanu un vilcienu tehniskā stāvokļa atbilstību.
Papildu satraukumu radījis arī kāds video, kas, pēc aculiecinieku teiktā, uzņemts citā vilcienā tajā pašā maršrutā. Tajā redzams, ka brauciena laikā viena vagona durvis palikušas pusatvērtas.
Lai gan tas nav nekas unikāls, jo līdzīgas situācijas ir novērotas arī citās Ziemeļu valstīs, sabiedrība pauž neapmierinātību par atkārtotajām tehniskajām problēmām.