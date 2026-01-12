101 gada vecumā miris zinātnieks Jānis Danoss
Svētdien, 11. janvārī, mūžībā aizgājis latviešu zinātnieks un atmodas laika aktīvists Jānis Danoss, par to sociālajā tīklā “Facebook” paziņojusi viņa mazmeita Una Rozenbauma.
Jānis 1924. gadā piedzima leģendārā ģimenē. Mamma – Latvijas Nacionālās operas kora dziedātāja, vēlāk slavena modes dizainere Olga Danoss, tēvs – ungāru baritons Arpads Danoss.
Viņš bija izcila un daudzpusīga personība – zinātnieks, pētnieks, sporta dzīves organizators un Atmodas laika aktīvists. Jau no agras bērnības viņš izcēlās ar neparastām spējām un zinātkāri – brīvi pārvaldīja vairākas valodas, lielāko daļu zināšanu apguva pašmācības ceļā un visu mūžu saglabāja aizrautību ar zinātni, tehniku un izgudrošanu.
Studējis Sanktpēterburgā, pabeidzis aspirantūru un doktorantūrā analizējis augsta līmeņa fizikālo mērījumu metodiku, strādājis par radio meistaru un jau bērnībā konstruējis pirmos radioaparātus. Paralēli zinātnei viņš aktīvi darbojās sportā, dibinājis vairākas sporta biedrības, tostarp Rīgas sporta klubu “Beta”.
Jānis Danoss bija viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem un aktīvi iestājās par Latvijas Republikas Satversmes neaizskaramību Atmodas laikā.
Sevi viņš raksturoja kā avantūristu, kurš nebaidās riskēt un dzīvot drosmīgi. Viņa dzīves ceļš bija bagāts gan ar izaicinājumiem, gan sasniegumiem, un viņš atstāj aiz sevis plašu ģimeni – bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus –, kā arī paliekošu ieguldījumu Latvijas zinātnē, sabiedriskajā dzīvē un vēsturē.