Starptautiskajā lidostā "Rīga" notiek skrejceļu attīrīšana no sniega.
Rīgas lidosta sniegputenī strādājusi bez būtiskiem traucējumiem

Rīgas lidostas darbu snigšana un putenis nav traucējis, noskaidroja lidostā.

Rīgas lidostā puteņa laiks pavadīts intensīvā darbā, atbrīvojot no sniega skrejceļu un peronus, informē lidostas pārstāvji.

Pateicoties savlaicīgi plānotajiem tehnikas un cilvēkresursiem, lidostas operatīvais darbs noritēja bez būtiskiem traucējumiem un lidojumi notika pēc saraksta, norāda lidostas pārstāvji.

Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,111 miljoni pasažieru, kas ir 2024. gada līmenī. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku jeb 2019. gadu Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits pērn bija par 9% mazāks.

Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.
 

