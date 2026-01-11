Sniega un puteņa dēļ braukšana daudzviet Latvijā apgrūtināta
Svētdien pusdienlaikā sniega un puteņa dēļ daudzviet Latvijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem, bet īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Kurzemes ziemeļu daļā, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Ap plkst. 12 snigšanas un puteņa dēļ visā Latvijā ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Vietām Kurzemē un Vidzemē pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ir ļoti apgrūtināta braukšana.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, taču puteņa laikā šie darbi ir maz efektīvi, sniega kārta veidojas atkārtoti, veidojas arī sniega sanesumi, norāda LVC. Lai pēc iespējas atvieglotu braukšanas apstākļus patlaban strādā 122 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij.
Uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Limbažu un Valmieras apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
LVC atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, arī pēc tam, kad veikti uzturēšanas darbi, un pilnībā ceļi no sniega tiek attīrīti pēc snigšanas beigām, prioritārā secībā. Pēc snigšanas ceļi tiek notīrīti trīs līdz 24 stundu laikā, vispirms tiek notīrīti noslogotākie valsts galvenie autoceļi. Savukārt ceļi ar grants segumu tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.