FOTO: Mālpils Kultūras centrā atklāta Viļņa Krilovska motociklu izstāde
No 10. līdz 30. janvārim 2026. gadā Mālpils Kultūras centrā Nākotnes ielā 5 ir apskatāma Viļņa Krilovska motociklu dizaina un to detaļu krāsojuma izstāde.
10.janvārī, Mālpilī, Mālpils kultūras centrā plkst 16.00 notika izstādes “Motocikli un to krāsojums. Vilnis Krilovskis” Izstādes atklāšanas pasākums. To apmeklēja gan motoklubu biedri, gan interesenti, kuriem metāla krāsojums un mākslinieciskā apstrāde nav sveša lieta, gan motosabiedrībā pazīstami ļaudis. Muzikālo noformējumu atklāšanā nodrošināja Latvijas saksofona virtuozs Guntars Brencis.
Vilnis Krilovskis motociklistu vidū ir labi pazīstams kā meistars “Vilnis no Mālpils”, kurš divriču spēkratus un drošības ķiveres pārvērš par unikāliem mākslas darbiem.
Liesmas, līnijas, krāsu pārejas un smalki roku zīmējumi. Katrs darbs ir unikāls un radīts konkrētam motociklam, īpašam stāstam. Mākslinieka roka spēj Harley-Davidson, Triumph, BMW, kā arī citu motociklu oriģinālo krāsojumu restaurēt un atjaunot. Arī īpašo sēriju ekskluzīvajiem motociklu modeļiem meistara roka piešķir rūpnīcas pirmreizējo skatu.
Vilnis pēc profesijas ir metālmākslinieks, kā arī diploms liecina par pabeigtu Lietišķās mākslas koledžu. Profesionālā pieredze ietver darbu arī ar ultravieglajām un pasažieru lidmašīnām, tomēr īstā aizrautība vienmēr bijuši motocikli, to dizains.
Vilnis Krilovskis:”Šobrīd tas man ir darbs un ticība. Ideja, kāds būs galarezultāts, man rodas procesā. Esmu lakonisks. Lai manā vietā labāk runā padarītais.”
Vilnis ir motokluba “Smart Head” MCC biedrs, kura dalībnieki ir ne tikai viņa talanta lietotāji, bet arī ceļabiedri motopasaulē.
Arnis Blodons, Smart Head MCC prezidents: ”Vilni pazīstu ilgus gadus. Uzskatu, ka viņš ir apguvis krāsojuma tehniku, kura robežojas ar mākslas darbu radošo garu. Kā katrs Meistars, Vilnis nav vienkāršs. Bet darba rezultāts vienmēr pārspēj gaidīto, izraisot smaidu un nedaudz skaudīgu apbrīnu Viļņa spējai dot dzīvu starojumu krāsu saspēlē .”
Mākslinieks ar saviem darbiem apliecina, ka motocikls var būt ne tikai pārvietošanās līdzeklis, bet arī personības, stāsta un mākslas forma. Izstāde ir iespēja šo sajūtu piedzīvot tuvumā. Aicināti šo izstādi apmeklēt ne tikai motociklisti, bet ikviens, kam interesē dizains, amatniecība un mototehnika.
Pēc atklāšanas Vilņa darbi kalpos arī kā mācību materiāls Mālpils mākslas skolas audzēkņiem.