Ugunsgrēks Jēkabpils novadā laupījis dzīvību
Sestdien ugunsgrēkā Jēkabpils novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Sestdien plkst. 11.46 VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg dzīvojamā māja pilnā 90 kvadrātmetru platībā un tai ir iebrucis jumts. Pārmeklējot ēku, tajā tika atrasts bojāgājis cilvēks. Plkst. 15.57 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt plkst. 16.36 saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Cenu pagastu, bija avarējusi vieglā automašīna. Viens cilvēks no automašīnas izkļuva saviem spēkiem, bet vēl vienam ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas palīdzēja izkļūt. Plkst. 17.06 darbs notikumā noslēdzās.
Naktī plkst. 00.38 saņemts izsaukums uz Prūšu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī dega durvis un sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuēti pieci cilvēki. Plkst. 1.35 darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma deviņus izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados un vēl vienu izsaukumu uz notikumu, kur telpās bija izveidojies piedūmojums, jo nepareizi tika ekspluatēta apkures iekārta.
VUGD norāda, ka ik gadu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kuros dūmvados deg sodrēji. Cietā kurināmā sadegšanas procesā uz skursteņu iekšējām virsmām veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus netīrīti, var aizdegties. Intensīvas degšanas rezultātā dūmvadā var veidoties plaisas visā tā konstrukcijā, ļaujot karstajām dūmgāzēm un liesmām nokļūt uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos. VUGD aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 10. janvāra plkst. 6.30 līdz 11. janvāra plkst. 6.30, VUGD saņēma 56 izsaukumus - deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 33 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.