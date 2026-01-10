Piektdien Valmiermuižā izcēlies ugunsgrēks vienstāva ražošanas ēkā
Valmieras novada Valmiermuižā piektdien, 9. janvārī, izcēlies ugunsgrēks vienstāva ražošanas ēkā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Piektdien, 9. janvārī, plkst. 12.10 saņemts izsaukums uz Valmieras novada Valmiermuižu, kur ugunsgrēks izcēlies vienstāva ražošanas ēkā. Ierodoties notikuma vietā, VUGD konstatēja, ka deg ēka un tajā esošās iekārtas 204 kvadrātmetru platībā. Ēkā bija izveidojies spēcīgs piedūmojums.
Ugunsgrēkā cietis cilvēks, kurš pirms VUGD ierašanās kopā ar kolēģiem bija sācis dzēšanas darbus ar ugunsdzēsības aparātiem.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Notikuma vietā strādāja arī četri Rencēnu brīvprātīgie ugunsdzēsēji, un plkst. 14.26 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Savukārt plkst. 21.14 saņemts izsaukums uz Helēnas ielu Alūksnē, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī uz plīts 0,1 kvadrātmetra platībā dega bez uzraudzības atstāts gatavoties ēdiens. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Darbi notikuma vietā noslēgti plkst. 22.01.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma desmit izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados un divus izsaukumus uz notikumiem, kur telpās bija izveidojies piedūmojums, jo nepareizi tika ekspluatētas apkures iekārtas. VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par savu mājokli, regulāri pārbaudīt apkures ierīces un elektroinstalāciju, tīrīt dūmvadus, kā arī uzstādīt un uzturēt darba kārtībā dūmu detektorus.
VUGD pagājušajā diennaktī kopumā saņēma 64 izsaukumus, tostarp deviņus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, 39 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.