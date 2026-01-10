Sestdienas pusdienlaikā uz valsts galvenajiem autoceļiem joprojām saglabājas apgrūtināti braukšanas apstākļi
Sestdien pusdienlaikā sniega un puteņa dēļ daudzviet Latvijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem, bet vissarežģītākā situācija ir Kurzemē, īpaši uz Ventspils šosejas, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Ap plkst. 12 braukšanas apstākļi uz valsts nozīmes autoceļiem ir apgrūtināti visā Latvijā, savukārt daudzviet Kurzemē un Zemgalē pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ir ļoti apgrūtināta braukšana, īpaši Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Ventspilij.
Ļoti apgrūtināta braukšana ir arī Liepājas šosejas vairākos posmos, tostarp no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, no Anneniekiem līdz Bikstiem un no Bikstiem līdz Mazblīdenei, kā arī Jelgavas šosejas posmā no Dalbes līdz Meitenei.
Uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles un Jelgavas apkārtnē.
LVC norāda, ka sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, taču puteņa laikā šie darbi ir maz efektīvi, sniega kārta veidojas atkārtoti, veidojas arī sniega sanesumi. Lai pēc iespējas atvieglotu braukšanas apstākļus, patlaban strādā 119 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, arī pēc tam, kad veikti uzturēšanas darbi, un pilnībā ceļi no sniega tiek attīrīti pēc snigšanas beigām, prioritārā secībā, atzīmē LVC.