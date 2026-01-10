"Pasažieru vilciens" izsolēs piedāvā iegādāties 58 elektrovilcienu vagonus un vienu lokomotīvi
AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", elektroniskajās izsolēs ar lejupejošu soli piedāvā iegādāties 58 elektrovilcienu vagonus un vienu manevru lokomotīvi, liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē "izsoles.ta.gov.lv".
Izsoles noteikumos teikts, ka PV izsola ER2 un ER2T sērijas elektrovilcienu vagonus - motorvagonus, galvas vagonus un piekabes vagonus (kopā 58 vienības) un lokomotīvi "TGM-40", kuriem ir izbeigta ekspluatācija.
ER2 un ER2T elektrovilcienu vagoni ražoti Rīgas vagonbūves rūpnīcā, un tie paredzēti piepilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem. ER2 sērijas vagoni tika ražoti no 1962. gada līdz 1984. gadam, bet ER2T sērijas vagoni ražoti no 1986. gada līdz 1998. gadam kā uzlabota ER2 modifikācija.
Savukārt lokomotīve "TGM-40" ražota 1987. gadā. Tā ir mazjaudas manevru lokomotīve ar dīzeļdzinēju un hidrotransmisiju.
Plānots, ka izsoles noslēgsies šā gada 27. janvārī.
Iepriekš PV elektroniskajās izsolēs par gandrīz 612 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nosolīti vairāk nekā 50 no kopumā piedāvātajiem 114 elektrovilcienu vagoniem, aģentūru LETA informēja PV.
Jau vēstīts, ka 2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.