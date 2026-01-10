PTAC aicina ievērot drošību slēpošanas trasēs un slidotavās
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina pievērst īpašu uzmanību pakalpojumu drošumam slēpošanas trasēs un slidotavās, kā arī pašiem būt piesardzīgiem, informēja PTAC.
Institūcijā norāda, ka bieži traumu iemesls ir pašu cilvēku neuzmanība vai nepietiekamas prasmes, un bērni līdz septiņu gadu vecumam ir jāpieskata. Saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informāciju lielākā daļa bērnu gūto traumu saistīta ar ietriekšanos šķērslī vai traumām uz ledus.
Ņemot vērā, ka slēpošanas trases apmeklē gan iesācēji, gan bērni, PTAC iesaka pirms slēpošanas vai vizināšanās ar ragavām nodrošināt atbilstošu aizsardzības aprīkojumu. Bērniem neatkarīgi no vecuma un izvēlētā sporta veida galvā jābūt aizsargķiverei, nepieciešami arī roku, kāju un muguras aizsargi, lai pasargātu no izmežģījumiem un lūzumiem.
PTAC atzīmē, ka negadījumi var notikt arī nepareiza vai nolietota inventāra dēļ, tādēļ aprīkojuma kārtība ir būtiska slēpotāju, snovbordistu un slidotāju drošībai. PTAC aicina pārliecināties, ka inventārs ir lietošanas kārtībā, nepārvērtēt savas un bērnu spējas un izmantot trasēs un slidotavās inventāru tikai paredzētajiem mērķiem.
Tāpat PTAC norāda, ka jāievēro slidotavu un slēpošanas trašu kārtības noteikumi, piemēram, pacēlāju izmantošanas noteikumi, atbilstoša distance un brīdinājuma zīmju ievērošana.
PTAC skaidro, ka jāievēro drošas slēpošanas un slidošanas nosacījumi, sevišķu uzmanību pievēršot priekšā braucošajiem.
Traumu gadījumā nekavējoties jāzvana 113.