Traģēdija Kuldīgā: 8. klases skolniece izdara pašnāvību
Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. klases skolniece Rūta šīs nedēļas sākumā, visticamāk, izdarījusi pašnāvību, liecina vietējā laikrakstā “Kurzemnieks” publicētais raksts un līdzjūtības.
No dzīves traģiski šķīrusies skolniece, teikts “Kurzemnieka” rakstā “Paliek daudz neatbildētu kāpēc”: “Šonedēļ Kuldīgu pāršalca vēsts par traģēdiju – 8. klases skolniece sev atņēmusi dzīvību. Par to liecina arī līdzjūtības Rūtas tuviniekiem laikrakstā. (..)
Traģiski bojāgājusī meitene mācījās Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. klasē – to direktore Agnese Kārkliņa “Kurzemniekam” apstiprināja: “Jā, traģēdija ir notikusi, bet es atļaušos neko neteikt, kamēr man pašai nav skaidrība un oficiālas informācijas.” Arī skolotāja Aiga Lagzdiņa apstiprināja, ka traģēdija notikusi ar viņas audzināmās klases skolnieci, bet atzina, ka patlaban nejūtas spējīga par šo situāciju ko pateikt.”
Līdzjūtību bojāgājušās meitenes ģimenei, draudzenēm, klasesbiedriem, skolotājiem un visiem, kuri ikdienā bija kopā ar meiteni, izteikusi arī Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Pašlaik skolā strādā psihologs, kas sniedz atbalstu gan bērniem, gan pedagogiem.
Valsts policijas informācija liecina, ka 6. janvārī ap pulksten 06:15 saņemta informācija, ka Kuldīgā kādā īpašumā atrasts nepilngadīgas jaunietes līķis. Sākts kriminālprocess, un nāves apstākļi tiek noskaidroti. Pašlaik policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka pret meiteni būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.