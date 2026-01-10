Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa izveidota slēpošanas trase
Trase nav izgaismota, tāpēc ieteicams to izmantot diennakts gaišajā laikā vai ar lukturīšiem.
Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa izveidota slēpošanas trase

Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa izveidota slēpošanas trase, vēsta Ķekavas novada pašvaldības sporta centrs.

Priecīga vēsts ziemas prieku cienītājiem, jo īpaši slēpotājiem! Vai esat gatavi jaunām sniega takām un svaigam gaisam?

Baložos pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa ar sniega motociklu sagatavota slīdsoļa slēpošanas trase, kas piemērota gan iesācējiem, gan pieredzējušiem slēpotājiem. Apļa garums — apmēram divi kilometri, tāpēc maršrutu var ērti veikt vairākas reizes atbilstoši savam spēkam un tempam; līdzās izveidota arī klasiskā sliede, lai katrs varētu izvēlēties sev piemērotāko slēpošanas stilu.

Ņemiet vērā: trase nav apgaismota, tādēļ iesakām slēpot diennakts gaišajā laikā vai ņemt līdzi pieres lukturīti un atstarojošus elementus drošībai. Aicinām Ķekavas novada aktīvos iedzīvotājus izbaudīt katru sniegoto dienu kustībai un priekam, ievērojot savstarpēju cieņu trasē un dabas saudzēšanu. Tiekamies trasē!

Distanču slēpošanas trase.
Distanču slēpošanas trase.

